Award voor Multicopy Apeldoorn

Ricardo mist zijn vader Erik uit Apeldoorn die in Utopia zit: ‘Hoop dat mijn dochtertje hem kan bezoeken’

6:05 Het was best even gek voor Ricardo Gerritsen. Al vanaf zijn achttiende werkt hij samen met zijn vader Erik. Maar ineens was Erik weg. Toch kan de Apeldoorner zijn vader wel dagelijks zien. Op een scherm. Vader Erik (54) uit Apeldoorn zit namelijk in Utopia 2.