Ayhan Tonca uit Apeldoorn pleit voor Europees leger en wil met Denk strijden tegen verrechtsing van Europa

Meneer Tonca, u was in Apeldoorn zo’n veertien jaar raadslid namens het CDA. Waarom nu Denk?

,, Dat is een lang proces geweest en heeft te maken met de verrechtsing van het politieke landschap in Nederland. Jongeren die hier geboren en getogen zijn, maar desondanks op hun herkomst aangesproken worden. Dat gebeurt bij sollicitaties of het zoeken naar een stageplek. Die jongeren voelen zich niet meer gehoord. at steekt mij. Denk heeft laten zien dat ze dit geluid wel horen. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’’