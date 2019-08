Aylin uit Apeldoorn schrijft boek over haar depressie: ‘Ik zie mezelf niet meer als een mislukkeling’

Haar leven was een hel, maar nu ziet de Apeldoornse Aylin Ozturk (24) eindelijk toekomst. Ze overwon haar zware depressie, een zelfdodingspoging mislukte. Schrijven, ontdekte ze, zit in haar bloed. Dus verschijnt nu haar eerste boek: ‘Depression is a gift’. ,,Ik heb door die zwarte periode ontdekt dat ik geen mislukkeling ben”.

,,Welk rapportcijfer ik mezelf nu geef?’’ Ze denkt even na maar zegt dan vol overtuiging,: een 8! Toen ik in de zware depressie zat, vroeg een hulpverlener me ook mezelf een cijfer te geven. Kwam ik niet verder dan een 1. Zó slecht voelde ik me. Wat moest ik op deze aarde?”.