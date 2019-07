Aziatische winkels in plint Molenstraat Centrum

Weg met de misverstan­den: project in Apeldoorn wil nieuwkomer helpen op arbeids­markt

12:00 Waarom is het lastig voor veel nieuwkomers in Nederland een plek op de arbeidsmarkt te verwerven? Omdat die nieuwkomer en Nederlandse bedrijven elkaar niet altijd begrijpen, zo is al vaak vastgesteld. Een Apeldoorns initiatief probeert die eeuwige valkuil nu te dichten. Een eerste groep Syrische vrouwen is getraind om beter toegerust aan de slag te gaan. Grote zorgorganisaties zijn enthousiast.