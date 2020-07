Baan in de zorg voor nieuwe Nederlander: dat win-win-win-plan uit Apeldoorn slaat aan

De statushouders, waaronder een groep Syrische vrouwen, krijgen een opleiding en een baan. De insteek is dat veel partijen hiervan profiteren. Zorgorganisaties met een personeelstekort vinden nieuwe werknemers, de betrokken mensen vinden een baan, en in de zorg komt er meer kennis over niet-Nederlandse culturen. Dat is hard nodig, is het idee, omdat ook het aantal cliënten/patiënten met wortels in een andere cultuur toeneemt.