Baas Apeldoorn Marketing vertrekt: ‘Tijd van grote evenementen binnenhalen is geweest’

‘Nooit meer Özbaktat in Orden’ is gemeente Apeldoorn anderhalf ton waard

14 september De overlast door de Turkse supermarkt Özbaktat heeft er in het verleden zo ingehakt, dat het de gemeente Apeldoorn anderhalf ton waard is om herhaling te voorkomen. De gemeente koopt het voormalige winkelpand van Özbaktat in Orden, om het met verlies om te vormen tot woonhuis.