Babbeltrucdieven stelen duizend euro van 77-jarige Apeldoornse vrouw

De vrouw had net geld gepind en boodschappen gedaan, toen ze thuis werd aangesproken door een man en twee jonge vrouwen. ,,De man vroeg of hij even binnen in het halletje mocht staan vanwege de regen en vroeg of ik het adres van de apotheek wilde opschrijven'', vertelt de alleenstaande vrouw. ,,Dat deed ik, maar toen ik klaar was vroeg hij of ik het wat groter voor hem wilde opschrijven. Gatverdarrie, toen vond ik het ineens eng worden en dacht ik, dit klopt niet.''