Baby van Diane overleed in armen van haar man, nu bieden bijzondere foto's troost: ‘Hij blijft altijd bij me’

Diane de Ru, Apeldoorn

,,De complicaties begonnen toen ik twintig weken zwanger was. Bij de echo zagen ze in het ziekenhuis dat er iets mis was met ons kindje. De hersenen zagen er niet goed uit en er werden steeds meer afwijkingen gevonden. In die weken die volgden werd ons duidelijk dat hij mogelijk niet levensvatbaar was en mocht hij levend worden geboren, dat hij geen gelukkig leven kon hebben.’’