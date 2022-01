Babyboom bij brandweer in Beekbergen: ‘Gaat nu over luiers in plaats van bier’

video Lune, Jente, Emmelien, Felie, Fie, Lauren, Jinthe en Gijs: babyboom in één Zwolse straat

Het ene ooievaarsbord is nog niet weggehaald of het volgende staat er al. Acht baby’s zijn de afgelopen tijd geboren in de Zwolse Cliviastraat, in negen maanden tijd. Toeval of niet, de babyboom is volgens Nina Janssens, moeder van baby Lauren, in elk geval ‘beregezellig’.

9 mei