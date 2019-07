Babynieuws uit de bossen: Kalfje geboren in wisentkudde op de Veluwe

Het gaat goed met de wisentkudde bij Radio Kootwijk. Stichting Wisent op de Veluwe kon vandaag de geboorte van een tweede kalfje deze zomer melden. Of het een jongetje of een meisje is geworden kan voorzitter Jan Wolleswinkel nog niet zeggen. ,,Al dat haar hè? Dat maakt het moeilijk om te zeggen. Pas als we eenmaal gezien hebben hoe het dier plast weten we of het een stier of koe is”. Eerder werd een stiertje geboren. Met dit laatste jong komt de kudde in totaal op zes dieren.

Wie de imposante beesten wil bekijken kan dat uitsluitend doen onder begeleiding van IVN-gidsen. ,,Ze leven, samen met herten en zwijnen, in een afgerasterd gebied van 400 hectare in de buurt van Radio Kootwijk. Een van de koeien heeft een GPS-tracker om de nek, die elke vijf uur een signaal afgeeft, zodat we weten waar ze staan. We geven belangstellenden daardoor een 80% kans dat ze de wisent ook zien grazen. De gidsen weten dus ongeveer waar de dieren zijn, maar in een paar uur tijd kunnen ze zich natuurlijk verplaatsen. Maar je ziet anders altijd wel ander wild”.

Zelfde vader

Dit nieuwe kalfje heeft dezelfde vader als het jong dat in juni van dit jaar geboren werd. ,,We werden niet helemaal verrast door de geboorte van dit dier. Maar in tegenstelling tot bij veel andere dieren kun je door de enorme vacht moeilijk zien hoe ver de moeder is met de dracht. Door de geboorte van het andere kalf wisten we echter al wel dat de stier die vorig jaar bij de kudde had gelopen zijn werk goed had gedaan”.

Die stier is in december van dit jaar omdat hij agressief gedrag vertoonde verhuisd naar Spanje. ,,Het is ons onduidelijk waarom hij zo was. Dat kan van alles zijn, maar ik ben er van overtuigd dat zijn kinderen niet op dezelfde manier gaan reageren. Maar goed, hij woont nu in alle vrijheid in Spanje, in een gebied waar nooit mensen komen. En omwille van de bloedverversing in een kudde was het toch nodig dat er een nieuwe stier zou komen. Daar zijn we nu nog naar op zoek".