Bagger gaat deze winter uit Apeldoorns Kanaal

Het Apeldoorns Kanaal moet over een paar maanden in de bebouwde kom van Apeldoorn en bij Loenen weer beter doorstromen. Dat is in elk geval het doel van baggerwerkzaamheden die de komende winter op drie plekken plaats hebben.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat aan de slag in het traject dat tussen Apeldoorn-Zuid en De Maten loopt. Onder meer de duiker onder de Marchantstraat wordt onderhanden genomen. Daarin zit veel bagger die een goede doorstroming van het kanaal belemmert. De duiker zelf wordt daarom leeggehaald en ook verdwijnt het slib dat aan beide kanten voor die onderdoorgang ligt.

Om dat werk goed uit te kunnen voeren is het volgens het waterschap noodzakelijk om te snoeien in de oeverbegroeiing. De beplanting zal zich na de werkzaamheden weer herstellen, stelt Vallei en Veluwe-woordvoerder Marja Reijnders.

Zand

Ook bij de monding van de Zwaanspreng in het kanaal, zo'n 800 meter ten zuiden van de Marchantstraat, wordt de diepgang iets verbeterd. Op die plek is via de genoemde beek veel zand in het kanaal terechtgekomen, beschrijft Reijnders. Als derde locatie komt de Vrijenbergspreng aan de beurt.

Prut

Het baggeren komt wat betreft de Apeldoornse roeivereniging De Grift niets te vroeg. Vorig jaar stelde voorzitter Ger Castelein in deze krant dat er op sommige plekken in het kanaal slechts twintig centimeter ‘vrij water’ over was. Ter hoogte van de Vrijenbergspreng heeft De Grift slechts 13 centimeter vrij water gemeten. Daaronder zat volgens Castelein zo’n 1,75 meter ‘prut’. Het Waterschap Vallei en Veluwe bevestigde toen de geringe waterdiepte, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Dat is nu dus anders.

Schade

De roeivereniging is vanzelfsprekend heel blij met de aangekondigde werkzaamheden, zeggen Castelein en Gilles Boerlage namens die club. ,,Nu kunnen we eigenlijk geen langeafstandstochten maken. Straks kunnen we in principe weer naar Dieren. Wel bepleit Boerlage dat er ook structureel iets verbetert. Bijvoorbeeld door een schema op te stellen waarin het baggeren om de zoveel jaar terugkeert. Of door maatregelen die voorkomen dat er veel materiaal in het water komt. Zo is er bij de Vrijenbergspreng een dikke laag aan takken, blad en ander groen, schetst Boerlage. ,,Daar moeten we ons echt doorheen modderen - letterlijk. En dat gaat niet altijd zonder schade, want er blijft van alles in die afzetting hangen, zoals glas.’’