Baggerboot rekent af met 47 jaar blad, ontlasting en voedingsresten in Apeldoorns stadspark

Verleden veroor­zaakt ruis in samenwer­king van lokale omroepen in Apeldoorn

10 december Is Valouwe Media Stichting inderdaad ‘een verbindende factor’ die samenwerking tussen lokale omroepen kan bewerkstelligen, zoals de gemeente Apeldoorn schetst? Of is er in de afgelopen jaren zoveel gebeurd dat samenwerking tussen de beste radio- en televisiemakers in Apeldoorn hoe dan ook uitgesloten is?