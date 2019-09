Bakker in Beekbergen gaat na faillissement Van der Wal Jolink onder eigen naam verder

Eigenaar Erik Zoet nam binnen Van der Wal Jolink een bijzondere positie in. Van de in totaal dertien winkels was hij de enige franchisenemer. Zoet ziet dit als een uitgelezen kans om onder zijn eigen naam verder te gaan. Voor de rest verandert er volgens hem niet veel. In zijn winkel is nog steeds het Van der Wal Jolink-brood te koop en achter de toonbank staan dezelfde gezichten.

Einde verhaal

Anderhalve week geleden werd bekend dat Ribbink’s Specialiteiten Bakkerij de centrale bakkerij in Apeldoorn, de winkel in Epe en zes bakkerswinkels in de gemeente Apeldoorn van het failliete Van der Wal Jolink overnam. Terwijl Harry van Kraaij van Bakkerij ’t Kraayennest uit Nijmegen de vestigingen in Elst en Lent doorstartte. Voor de twee winkels in Deventer, die in Gendt en op winkelcentrum De Maat in Apeldoorn was het einde verhaal.