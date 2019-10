Bakkerij is dankzij vermaard taartje al zestig jaar een begrip in Apeldoorn

Politie tast in duister over vermiste Zoran uit Apeldoorn

4 oktober Waar is Zoran Ilic gebleven? Dat is een vraag die ook de politie bezighoudt. De vader van vier kinderen heeft dinsdag naar verluidt in verwarde toestand zijn huis in Apeldoorn-Zuid verlaten en sindsdien is er niks meer van hem vernomen.