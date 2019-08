Bakkerij van der Wal Jolink Apeldoorn definitief failliet: blijven voorlopig open

Voor de werknemers en de fans van Van der Wal Jolink in elk geval is er in elk geval nog goed nieuws. Vrijwel alle winkels van Van der Wal Jolink blijven vooralsnog open, zegt curator Bert Jansen. Om de kans op een doorstart zo groot mogelijk te maken vindt hij het belangrijk dat het bedrijf doordraait. Alleen de bakkerswinkel in Gendt blijft op dit moment gesloten, zegt Jansen. De komende dagen bekijkt hij wat er alle dertien winkels gebeurt. Dat de winkels openblijven, betekent dat er ook brood gebakken moet worden. Het personeel in de centrale bakkerij aan de Lage Brink in Apeldoorn moet dus gewoon aan het werk om de winkels van voorraad te kunnen voorzien.