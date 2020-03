Bakkerswagen in Apeldoornse winkelstraat tijdens verbouwing Van der Wal Jolink

Loenen haalt streep door viering van 75 jaar bevrijding

20:08 Er gaat noodgedwongen een streep door uitgebreide bevrijdingsactiviteiten in Loenen. De organisatie ervan zet er nu op in in het najaar alsnog bij 75 jaar vrijheid stil te staan. In Apeldoorn en Beekbergen hopen organisatoren dat de coronabeperkingen op tijd voorbij zijn.