Bako Sorany van Theater Zonder Grens voelt zich in zijn ziel gesneden door brandschade

Stil is hij ervan. ,,Het is heel onwerkelijk’’, zegt hij. ,,Het is niet zozeer de brand waardoor er schade is, maar het is vooral roet. En de woningbouwvereniging zei al dat roet eigenlijk nog veel erger is. Dat krijg je er nooit meer uit. Ik heb het gevoel dat het hele archief weg is en dat voelt alsof er gesneden is in mijn ziel.’’