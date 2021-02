Baksteen van 4 meter hoog kapot gegooid op hoofd van man in Apeldoorn

Horeca in in Oost-Nederland gefrus­treerd over uitblijven gehoopte opening: ‘Het voelt heel oneerlijk’

23 februari Horeca-eigenaren in de regio reageren boos en gefrustreerd op de persconferentie dinsdagavond van premier Mark Rutte. De kleine versoepelingen brengen de horeca helemaal niets. De deuren moeten ook de komende weken verplicht dicht blijven. ,,Ik heb zoveel woede en verdriet in me’’, zegt Elles Hetebrij van het gelijknamige café in Zwolle met trillende stem.