Balans tussen feest en veiligheid: ‘Apeldoorn heeft de boel flink wakker geschud’

Een handenschuddende koning Willem-Alexander, een aanraakbare koningin Máxima en ontspannen selfies makende prinsessen. Het is weer gewoon op Koningsdag; we zagen het de afgelopen jaren in Groningen, Tilburg en Zwolle en we zien het vandaag in Amersfoort vast weer. De vrees, direct na de aanslag op de Oranjes in Apeldoorn in 2009, dat het koningshuis voortaan enkel op afstand te bewonderen zou zijn, bleek ongegrond; er lijkt een balans tussen feestelijkheid en veiligheid gevonden. ,,Dapper’’, noemt koningshuis-kenner Dorine Hermans de koninklijke familie.