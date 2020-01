Balende leraren creëren in Apeldoorn hun eigen Malieveld

Overzicht Gemeenten verwachten in 2020 miljoenen euro's meer aan belastin­gen te innen: hoe is dat in jouw gemeente?

18:05 De meeste gemeenten in Nederland verwachten dit jaar meer geld op te zullen halen uit de lokale heffingen, zoals ozb, rioolheffingen of parkeerheffingen. In Oost-Nederland spannen Brummen en Kampen de kroon. Die gemeenten verwachten 17 procent meer te zullen ontvangen. Zeewolde verwacht juist een flinke daling.