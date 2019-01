Ballen Harry serveert eigen bier bij zijn gehaktbal

foto's & video Droom komt uit in Teuge: eerste 3D-geprinte pand van Europa krijgt vorm

30 januari ‘Droom niet je leven, maar leef je droom!’ Deze lijfspreuk hangt ingelijst aan een wand van hotel De Slaapfabriek in Teuge. Voor eigenares Marjo Prigge en echtgenoot Arvid is dit geen loze spreuk. Zij zien momenteel hoe in de tuin hun gezamenlijke droom, De Vergaderfabriek, gestalte krijgt. Dit is het eerste 3D-betongeprinte commerciële gebouw van Europa.