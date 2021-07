Bang voor blessures bij het hardlopen? Deze Apeldoorner kan een hoop ellende voorkomen

Schrijnen­de situaties voor arbeidsmi­gran­ten in Apeldoorn, Voorst en Achterhoek

30 juni Arbeidsmigranten leven in Apeldoorn en Voorst in sommige gevallen in schrijnende omstandigheden. Hetzelfde geldt voor delen van de Achterhoek. Dat is dinsdagavond bij een grote controle op meerdere plekken vastgesteld.