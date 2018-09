Bang voor de bevalling? Niet nodig, zegt Apeldoornse haptotherapeut

Poll Willen inwoners van de gemeente Voorst liever zon- of windener­gie?

15:48 De gemeente Voorst worstelt met haar duurzaamheidsbeleid. In 2030 wil zij energie-neutraal zijn, maar hoe bereikt ze dit? Het gemeentebestuur heeft zich uitgesproken tegen windmolens en zet vol in op zonne-energie. Er zijn concrete plannen voor grootschalige zonneparken in Klarenbeek, Wilp en Terwolde. Maandagavond komt 'Klarenbeek' aan de orde in een rondetafelgesprek. In de aanloop naar die bijeenkomst in de raadzaal wil de Stentor weten wat de inwoners van de Voorst het liefst willen: