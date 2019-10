Bange schapenhouders in buurtschap bij Apeldoorn weren zich tegen de wolf

Terrasjes­weer op komst! Donderdag mogelijk 20 graden in Oost-Nederland

10:17 Het wordt een heuse Indian Summer eind oktober. Donderdag wordt de warmste dag verwacht met zo’n 17-20 graden in Oost-Nederland. Heerlijk weer dus om in de herfstvakantie nog even te genieten van een drankje op het terras.