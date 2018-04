Bank brengt rij Apeldoornse winkels aan Molenstraat op veiling

Alsof het een spelletje Monopoly is: bijna een complete winkelstraat in Apeldoorn staat in de verkoop. De winkelgalerij aan de Molenstraat-Centrum en - het hoekje om - de Stadskade komt in opdracht van de bank in een executieverkoop.

De panden aan de Molenstraat-Centrum (negen huisnummers) en Stadskade (drie nummers) worden onder dwang van FGH Bank verkocht. Bedrijfsmakelaar Diederik Mulder ten Kate is voor die verkoop ingeschakeld.

De 'commerciële plint' onder de woningen is slechts deels gevuld, weet Mulder ten Kate. ,,Het gaat om panden die net voor de crisis zijn gekocht. De eigenaar hield sindsdien hoge huren aan'', zegt hij. ,,Dat verklaart waardoor een aantal panden sindsdien leeg heeft gestaan.''

De eigenaar was een man uit Den Bosch, zegt Mulder ten Kate, die onlangs is overleden. ,,Het bleek lastig om op afstand de situatie in Apeldoorn aan te sturen'', constateert hij. ,,De afgelopen jaren is het in het slop geraakt. Doordat de drukte in de straat is toegenomen, zijn de panden wel aantrekkelijker geworden.''

De verkoop gaat in de vorm van een online veiling, komende woensdag bij BOG Auctions. De bank heeft ervoor gekozen om de units en parkeerplaatsen gecombineerd te verkopen, zegt BOG-salesmanager Richard Dieteren.

Alleen een hoekpand aan de Stadskade wordt met parkeerplaatsen apart geveild. ,,De bank schat in dat deze combinatieverkoop de verstandigste manier is om het aan te bieden, gezien de ligging, net buiten het Apeldoornse centrum.''