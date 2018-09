Bank ontvangt klanten in huiskamersetting

Drie 'flappentappen' bij de ingang roepen nog een 'klassieke' banksfeer op, maar een paar stappen verderop lijkt het verleden radicaal overboord te zijn gegooid. ,,De wereld van het bankieren is veranderd'', zegt Pieter van der Werf, verantwoordelijk voor formule-ontwikkeling bij ING. ,,De tijd is voorbij dat we thuis een apart kamertje hadden vol ordners, waar we onze bankzaken deden. Het bankieren van tegenwoordig doe je met je laptop op schoot of met je app. Die sfeer willen wij in ons 'kantoor' ook uitstralen. Huiselijk, ontspannen.''