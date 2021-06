Banketbakkerij Maassen in Apeldoorn is nu van hazelnootkoning met bijzonder verhaal

Rode loper in Terwolde gaat uit voor GA Eagles, maar nog niet voor fans: ‘Dat is even slikken’

15 juni Het is even slikken in Terwolde. In het IJsseldorp waar de zon in de voetbalzomer altijd net wat feller straalt, dreigt voor het tweede jaar op rij een leeg sportpark Woldermarck. De coronapandemie mag dan vrijwel bezworen lijken, een zondvloed aan regels maakt de komst van publiek naar de oefensessies van Go Ahead Eagles ook dit jaar tot een ongewis avontuur.