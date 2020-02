Bankroet bewierookte bakkerij hakt er in: ‘Dit is de laatste echte winkel die we nog hadden in Wenum-Wiesel. Heel triest’

Overlast in Apeldoorn­se parkeerga­ra­ge loopt de spuigaten uit: ‘Ze laten een klerezooi achter’

6:02 Jongelui die lawaai en rotzooi maken in de parkeergarage aan de Eglantierlaan. Het is de senioren in het bovengelegen appartementencomplex de Wilde Roos een doorn in het oog. Maar als het goed is, hoeven ze zich binnenkort niet meer te ergeren.