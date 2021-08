Barbecue als verdachte, bij brand in Apeldoornse flat. Alle bewoners geëvacueerd

Kort na achten zitten of staan diverse bewoners van het zes bouwlagen tellende gebouw aan de Kasteellaan op enige afstand van het gebouw te kijken, achter het lint dat de brandweer ijlings heeft getrokken om kijkers op afstand te houden. De rook is inmiddels weggetrokken en de brand in één appartement, die aanleiding was voor het alarm, is geblust. Een van de bewoners, een hoogbejaarde man, is met roetvegen op zijn gezicht en met rookklachten per ambulance weggevoerd. Zijn vrouw is naar familie gebracht.