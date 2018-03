Barry Hay naar Gigant

Hay besloot in 2012 een nieuw project op te starten. Samen met onder anderen Pablo van de Poel van DeWolff speelt Barry met Flying V Formation verrassende versies van Earring-classics, een mix van favoriete songs en nieuw materiaal. Hay is enthousiast over zijn project: ,,De Earring is mijn hart, maar dit is lachen! Die jongens zijn steengoed, we are going to blow you away!” Het voorprogramma wordt verzorgd door Certain Animals. Dit trio serveert smerige rock met een psychedelisch rafelrandje. Meerstemmig en melodieus. Tickets kosten €17,50, Vrienden van Gigant betalen €15,00. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa van Gigant en via www.gigant.nl.