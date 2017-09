Bas Koers stopt na 12 jaar in Apeldoornse gemeenteraad

InterviewBas Koers is teleurgesteld over de lage plek waarop de kandidatencommissie van GroenLinks hem plaatste. Na 12 jaar in de gemeenteraad van Apeldoorn te hebben gezeten besloot de 36-jarige daarop zich niet herkiesbaar te stellen. ,,Het is jammer, niet leuk. Maar de commissie verkeerde in een luxepositie. Er staan alleen maar heel goede kandidaten op de lijst.''

Je hebt je besluit via een filmpje op facebook bekend gemaakt. Waarom op die wijze?

,,Het leek me het beste om in een keer zoveel mogelijk mensen in te lichten. Je voorkomt dat je allemaal via-via-verhalen krijgt. Voor iedereen is zo duidelijk waarom ik deze keuze heb gemaakt. Het leek me ook niets om met een formeel berichtje op de website naar buiten te komen. Dat roept weer allerlei vragen op, die ik op deze manier voor ben.''

Je geeft duidelijk aan teleurgesteld te zijn.

,,Zo voel ik dat. Met 12 jaar ervaring verwachtte ik niet onderin de lijst van de commissie terecht te komen. Maar dan ga je wat verder kijken en zie je heel talentvolle mensen boven je staan. De kandidatencommissie vond dat ik me de afgelopen vier jaar niet genoeg heb kunnen vernieuwen. Daar kan ik anders over denken, maar ik kan ook wat met die kritiek gaan doen.''

De ledenvergadering bepaalt uiteindelijk de volgorde van de lijst.

,,Ja, ik kan op de vergadering mijn verhaal doen en hopen op steun. Zoals ik ook genoegen kan nemen met een lage plek en dan hopen op voldoende voorkeurstemmen. Maar help ik de partij daarmee? Bij de afgelopen verkiezingen heb ik een beetje rebels gegaan. Heb me ook kandidaat gesteld als lijsttrekker. Ik wilde zo de democratie binnen de partij vergroten. Het proces transparanter maken. Dat heeft me veel energie gekost, terwijl niet iedereen begreep wat ik er mee beoogde. Politiek gaat snel met gevoeligheden gepaard.''

Waar ben je het meest trots op?

,,We laten zien een stabiele factor in het huidige en afgelopen college te zijn. En, ik trek het wat breder dan de eigen partij, als Apeldoorn durven we meer. Ook binnen het gemeentehuis. Er is meer ruimte voor initiatief, het is minder conservatief. Er is enthousiasme, met dank aan burgemeester John Berends.''

En nu?