Bas van de Goor (48) uit Apeldoorn wint Gelderse Sportprijs

Apeldoorn­se volkszan­ger Frank Van Etten vroeg haar en Melanie Weber zei ‘JA!’

20:41 De Apeldoornse volkszanger Frank van Etten heeft zijn vriendin Melanie Weber ten huwelijk gevraagd. Dit deed hij tijdens een etentje in restaurant La Tour in de voormalige watertoren De Lichtmis in Zwolle.