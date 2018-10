Basisschool Beekbergen maakt van saaie muur prachtig kunstwerk

Een aantal jaren geleden werd de tuin achter de school verstevigd met een betonnen muurtje. Dat was vanuit school gezien geen leuk uitzicht. ,,We hebben toen het plan opgevat om de muur te beschilderen'', zegt directeur Yolanda Klaaysen. Na een paar jaar sparen kon de stap worden gezet. ,,Na de zomervakantie zijn we samen met kunstschilder Stephan Peters aan het werk gegaan. Kinderen hebben schetsen gemaakt, daarna heeft Stephan er één groot ontwerp van gemaakt. Dat ontwerp heeft hij in lijnen op de muur gezet, waarna de leerlingen het zelf inkleurden. Daardoor is het een muurschildering geworden door en voor leerlingen. We hebben ineens een geweldig uitzicht gekregen!''