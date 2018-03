Basisschoolleerlingen negeren kou tijdens scholierencross in Apeldoorn

Het is vallen, opstaan en weer doorgaan voor sommige deelnemers. De een komt juichend de finishlijn over, waar een ander getroost moet worden door een van de ouders. De 7-jarige Florian Bresser heeft de achthonderd meter net gelopen. ,,Het was wel even koud, maar het was wel te doen. Sommige kinderen vielen omdat er werd geduwd. Ik kon gelukkig in een keer doorrennen.'' Hij is niet de snelste van de jongens uit groep vier, ,,maar ik was wel de eerste van mijn groepje!''.