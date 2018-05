Bastonen Liberazione wekken ergernis in Apeldoorn

video Opnieuw gewapende overval in Apeldoorn, ditmaal een dierenspe­ci­aal­zaak

19:04 Dierenspeciaalzaak Flip Kluin aan de Reigersweg in Apeldoorn is overvallen. De dader is gevlucht op een omafiets. De politie waarschuwt voor het feit dat de overvaller mogelijk nog in het bezit is van een vuurwapen.