Beautynezz blij met nieuwe reclamecode voor YouTubers

Code met vier regels

In de Social Code zijn vier regels vastgelegd. Die komen er op neer dat YouTubers eerlijk en transparant zijn over producten in hun video's. Ze moeten het verschil duidelijk maken tussen een betaalde samenwerking, gratis of met korting verkregen producten en producten die ze zelf gekocht hebben. In de omschrijving van de video moet daar helderheid over worden gegeven. Bij een betaalde samenwerking moet daar ook in de video zelf duidelijkheid over worden gegeven. Dat kan door 3 seconden een tekst in beeld te brengen, of door dat mondeling te melden.