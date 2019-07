Bed and breakfast in Apeldoorn opgelicht: ‘We gaan even pinnen', maar gasten komen niet terug

Boete voor kleding­dief die stal uit container van Leger des Heils in Apel­doorn

15:48 De Pool Pjotr N. (24) gaf donderdag bij de rechtbank in Zutphen meteen toe dat hij in april van dit jaar samen met zijn Litouwse medeverdachte in Apeldoorn in een container voor kledinginzameling van het Leger des Heils had staan graaien.