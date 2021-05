Bed & breakfast boeken? Veel geluk: ‘Alles zit vol’

Wie nog een overnachting zoekt in een bed & breakfast moet geluk hebben, zeker in weekeinden en vakanties. ,,Alles is vol”, zegt Hanny Arens, directeur van bedandbreakfast.eu, het grootste B&B-platform van Nederland. En dat terwijl het aantal overnachtingsadressen in coronatijd is geëxplodeerd. Landelijk kwamen er de afgelopen twaalf maanden 350 bij (totaal nu 5945). Dat is een groeispurt van 7 procent. In deze regio is die groei zelfs twee keer zo groot.