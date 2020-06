Bedrijf door corona in problemen? Een Apeldoorns ‘Dragons Den’ initiatief schiet te hulp

Elbert ving al duizenden mollen, maar deze bijzondere mol leidde tot euforie: ‘Krijgt een mooi plekje thuis’

21 juni Hij moest even in zijn ogen wrijven. Een bontgekleurde mol! Die had Elbert de Weerd in zijn twaalf jaar als mollenvanger niet eerder in handen. ,,Deze ga ik opzetten en krijgt een mooi plekje thuis. Naast een opgezette albino-mol, ook al zo bijzonder”, jubelt de mollenjager uit Nijbroek.