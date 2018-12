Bedrijf uit Apeldoorn maakt ‘uniek’ afscheidscadeau van John de Mol voor Edwin Evers: ‘Hij was er heel blij mee’

John de Mol die jullie vraagt zijn afscheidscadeau voor Edwin Evers te maken. Dat klinkt als een spannende opdracht?

,,Dat was het zeker”, zegt Henri Bloem (32), eigenaar van Impress3D uit Apeldoorn. ,,Een week of zes geleden werden we benaderd. Of we een maquette wilden maken van de 538-studio waar Edwin Evers zijn ochtendshow ‘Evers staat op’ maakt. De dj en zijn sidekicks moesten ook een plekje krijgen. We wisten aanvankelijk niet dat dit hét cadeau van John de Mol voor Edwin Evers was. Toen we dat eenmaal wisten, was het wel extra spannend. Je voelt toch de druk om het goed te doen.”

Volledig scherm ‘Evers’ in de maquette van zijn studio. © Impress3D

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

,,We hebben 3D opnamen gemaakt in de studio, zodat de 3D- geprinte maquette een exacte kopie is van de echte studio. Ook hebben we er audio fragmenten in verwerkt. Op de bureaus hebben we vijf knoppen gemonteerd, als Evers daar op drukt hoort hij populaire fragmenten uit zijn show. Bijvoorbeeld zijn imitatie van de broertjes De Boer. Drukt hij op een andere knop, dan hoort hij de schaterlach van zijn sidekicks. Via weer een andere knop gaat het ‘on air’ lampje boven de deur branden; het teken dat het programma live is.”

Volledig scherm ‘Evers’ met zijn sidekicks. © Impress3D

Hoe reageerde De Mol op jullie maquette?

,,Afgelopen week werd ik gebeld door iemand uit zijn team met de vraag of ik al een maquette klaar had. Nee, dat had ik niet. De Mol wil er morgen een zien, werd me gezegd. Dat lukt niet, zei ik. ‘Als John de Mol iets wil dan zou ik maar heel hard lopen en zorgen dat het wel lukt’, was het antwoord. Ik heb met mijn team overuren gedraaid om alles op tijd af te krijgen. De maquette werd bij ons in Apeldoorn opgehaald en een paar uur later werd ik gebeld: De Mol is lyrisch. En dat is uniek, werd erbij gezegd, dat is hij niet snel. Het was voor ons een euforisch moment.”

Quote John de Mol is lyrisch. En dat is uniek, werd erbij gezegd, dat is hij niet snel. Het was voor ons een euforisch moment. Henri Bloem, Impress3D

Vrijdag nam Evers na ruim twintig jaar afscheid. Jij was erbij toen De Mol het afscheidscadeau gaf.

,,Ja, dat was bijzonder. De overhandiging was live op televisie en er waren allerlei BN’ers bij. Hij was er blij mee, dat was mooi om te zien. We zijn erg tevreden met het resultaat en de enthousiaste reacties. Een mooi avontuur om mee te maken.”