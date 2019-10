Bedrijf van de hand doen? Apeldoornse advocaat laat online de valkuilen zien

Waarom ging Thomas Cook failliet? De reisorganisatie verslikte zich in te dure overnames in het verleden, zegt Ernest Loor. Het is niet de eerste onderneming die zich verkijkt op overnames. De Apeldoornse advocaat springt daar op in met het openen van Bedrijfsovernamehulp.nl .

Volgens Loor, die met zijn kantoor Loor Legal is gevestigd aan de Laan van Spitsbergen in Apeldoorn, denken de meeste ondernemers er wel eens aan om een onderneming over te nemen of hun eigen bedrijf te verkopen. ,,Maar onbekendheid met het overnameproces leidt geregeld tot uitstelgedrag of teleurstellingen.’’

Problemen voorkomen

Door de vergrijzing en doordat private investeerders zich steeds meer manifesteren in het midden- en kleinbedrijf, stijgt het aantal bedrijfsovernames. Het zijn vaak dezelfde complicaties die zich daarbij voordoen, ziet Loor. ,,Door enkele aandachtspunten vroegtijdig te benoemen, voorkomen we veel problemen in de toekomst.”

Valkuilen

Bedrijfsovernamehulp.nl fungeert als een kennisbank waaruit ondernemers vrij informatie kunnen putten, geeft de advocaat aan. De website is bedoeld ter ondersteuning van het overnametraject. Dat kan helpen om valkuilen te omzeilen. Het kan een verkoper bijvoorbeeld duidelijkheid geven over wanneer hij de koper iets moet melden over de toestand van de ondernemen en wanneer van de koper verwacht mag worden dat hij daar zelf onderdoet naar doet.