Bedrijven bundelen krachten in Het Apeldoorns Personeelsloket

Zodra problemen zich aandienen kloppen bedrijven vaak aan bij hun verzekeraar of boekhouder. Ook assurantiekantoor Harry Sileon wordt daar vaak mee geconfronteerd, legt Johan Wind (Windst in Bedrijf, verzuimbegeleiding en HR ondersteuning) het ontstaan van Het Apeldoorns Personeelsloket uit. Windst in Bedrijf zorgt vervolgens namens de verzekeraar voor de ondersteuning.

Als voorbeeld noemt Wind een werkgever die wordt geconfronteerd met een medewerker die de diagnose kanker heeft gekregen. Voor de ‘loonschade’ meldt de werkgever zich bij Sileon. Windst in Bedrijf moet daarna namens de werkgever de begeleiding naar werkgever en werknemer oppakken. Vorige week was in het nieuws dat de begeleiding van werknemers met kanker door bedrijfsartsen tekort schiet. Het Apeldoorns Personeelsloket vult die ruimte in, zegt Wind.