Bedrijven kunnen zich aanmelden voor Innovatie Top 100

Apeldoorn weet gezin met kind vrijwel altijd uit crisisop­vang te houden

11:01 In Apeldoorn zijn er geen dakloze ouders die met hun kind(eren) gebruik hoeven te maken van de nachtopvang in Omnizorg. Landelijk komt dit wel geregeld voor. Het lukt binnen de gemeente vrijwel altijd om een passende oplossing te vinden. In uiterste nood komt een gezin in de crisisopvang terecht, dat zijn locaties voor dakloze mensen die niet verslaafd zijn.