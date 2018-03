Beekbergen bouwt aan paasvuur

In Beekbergen en dorpen als Ugchelen en Klarenbeek wordt gebouwd aan de paasvuren die later dit weekeinde in vlammen gaan. ,,Vorig jaar'', blikt Wiljo Jochems bij de Boerderij in Beekbergen terug, ,,hadden we het hout teveel aangeperst en wilde het nauwelijks branden. Daar hebben we wel van geleerd.''

Zaterdagochtend kwam menig buurtbewoner het snoeihout naar de Tullekensmolenweg brengen. Met behulp van een grijper van Van Mourik werd al het hout op de juiste plek gelegd. ,,We mogen 5 bij 5 meter en dan 2,5 meter hoog'', legt Jochems uit. Jeroen de Bie verleent met een motorzaag bijstand. ,,Zodat er niet al te grote stukken hout in komen. We willen dat er voldoende zuurstof bij het vuur kan komen.''

Perfect

Het is de vijfde keer dat in Beekbergen het paasvuur wordt ontstoken. De eerste keer gebeurde dat tijdens code rood. Waar in de regio veel bulten niet aangestoken mochten worden kon dat in Beekbergen wel, omdat het hout op een ondergrond van klinkers ligt. ,,Het was meteen druk'', herinnert Jochems zich. Dit jaar zijn de omstandigheden perfect. ,,Lekker droog, twee jaar geleden viel de regen met bakken uit de hemel. Kregen we het ook bijna niet aan.''

Klarenbeek