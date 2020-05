Beekbergen houdt traditie gaande met bevrijdingsvuur

Oud-wethouder Herman Bos, bedenker van het stadswaren­huis in Apeldoorn, overleden

12:10 Herman Bos is 1 mei aan de gevolgen van corona overleden. De oud-wethouder van de gemeente Apeldoorn (1981-1989) is 80 jaar geworden. Precies een week voor zijn overlijden werd Bos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een dag later werd de inwoner van Beekbergen ziek.