Beekbergen is een enorm ijzeren paard rijker aan de Bruggelerweg

Het paard is gemaakt van oud ijzer. Ruim twee weken geleden werd bij de ingang van de Ecofactorij al een grote stier van de hand van Visser geplaatst. Een paar dagen later volgde een kangoeroe aan de Woudweg, ter hoogte van Man in ’t Veld. Daar worden onder meer wallaby’s verkocht.

Grap

Het plaatsen van de kunst komt voort uit een grap. Vorig jaar stond er op 1 april plots een ijzeren gorilla voor Apenheul. Dat was een idee van de burgemeesters John Berends (Apeldoorn, inmiddels Gelders commissaris van de koning) en Harm-Jan van Schaik (Harderwijk). Door de vele enthousiaste reacties wilde Apeldoorn het werk eigenlijk wel houden. Daar kwam echter niks van in. Harderwijk wilde zijn aap, die op de rotonde in de Deventerweg staat, niet kwijt.

Een paar maanden later opperde kunstenaar Patrick Visser een paar van zijn werken in Apeldoorn te stallen. ‘Ik zoek expositieruimte en wil graag uw gemeente opsieren’, zo stond in zijn brief. ‘Mijn objecten komen prachtig tot hun recht in parken of groen langs de openbare weg. Op die manier ondersteunen we elkaar. Uw gemeente krijgt extra aandacht voor die bepaalde plek en ik krijg een expositieruimte.’