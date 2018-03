Beekbergen kan Ugchelen helpende hand niet reiken

Aan de Avondvierdaagse in Beekbergen doen doorgaans zo'n duizend kinderen mee. In Ugchelen komen er jaarlijks zo'n vierduizend scholieren aan de start. In Ugchelen lukt het niet het wandelevenement rond te breien, zo werd vorige week bekend. Vanuit de organisatie van de avond4daagse Beekbergen is besloten om dit jaar geen enkele nieuwe school aan te nemen.