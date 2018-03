Beekbergen viert 200-jarig bestaan dorpsschool

Ine Pennink-Bouw is vergroeid met de school aan de Dorpstraat. Ze ging er zelf naar school. Haar kinderen kregen les. En nu staat de 56-jarige er 16 jaar als juf voor de klas. ,,Toen de Apeldoornse scholen nummers kregen'', haalt Pennink terug, ,,werd Beekbergen schoolnummer 6.'' Van scholen 1 tot en met 5 is niets meer over. Beekbergen bestaat nog steeds. ,,Dat maakt het toch bijzonder. De school is nooit in de problemen gekomen. Met ongeveer 150 leerlingen is er volop toekomst.''

Hoge Weye

De school staat 200 jaar aan de Dorpstraat. Het originele gebouw is gesloopt voor de komst van dorpshuis De Hoge Weye. Daar wordt tien jaar gebruik van gemaakt. Het gebouw biedt alle faciliteiten die een school vandaag de dag nodig heeft. Maar stiekem denken veel inwoners van Beekbergen nog wel eens terug. ,,Na de sloop heeft het zes jaar geduurd voor er nieuwbouw kwam'', herinnert Pennink zich. ,,De oude school is dus best lang weg, maar ik zie hem nog zo voor en daarin ben ik niet de enige.''

De dorpsschool is een bijzonder bindmiddel, vertelt Rouwenhorst (61). Hij vertrok uit Beekbergen, maar hield de school in zijn hart. ,,We zaten nog met bijna zestig kinderen in de klas. Ik weet nog dat onze meester overspannen raakte en we bijna drie maanden geen les kregen. Het blijft altijd leuk om oud-klasgenoten weer te zien. 25 Jaar geleden was er een reünie. Dat is me zo bijgebleven dat ik bij Ine informeerde wanneer er weer een zou komen. Op die manier ben ik bij het feestcomité betrokken geraakt.''

