Beelden van ‘zijn’ waterputten raken familie van verongelukte Ömer (22) uit Apeldoorn

De 21-jarige Sema zamelde in juni 9393,05 euro in. Daarmee worden in negen ontwikkelingslanden naar haar broer vernoemde waterputten aangelegd. Donderdag kreeg ze bericht dat de exemplaren in Tsjaad en Sri Lanka klaar zijn. ,,Bij de mail zaten ook twee video's. Ik heb mijn ouders geroepen en we zijn samen achter de laptop gaan zitten. Dat was echt een heel bijzonder moment. Toen we de beelden openden, barstten we gelijk in tranen uit.”