Beelden van zwijntjes op rotonde bij Julianatoren hebben ‘kogelvrije vestjes’ aan

Steeds meer zelfdodin­gen in Overijssel terwijl landelijke cijfers dalen: 'Taboe moet eraf'

14:23 Het aantal zelfdodingen in Overijssel is voor het tweede jaar op rij gestegen terwijl het landelijke ‘zelfmoordcijfer’ voor het tweede jaar op rij is gedaald. In 2019 beroofden 138 inwoners van Overijssel zich van het leven, een jaar eerder waren dat er 114. GGD IJsselland wil dat er meer over zelfdoding wordt gepraat.,,Het taboe moet eraf.’’